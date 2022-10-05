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Süleyman Soylu’nun ‘istifa’sının perde arkası ortaya çıktı! ‘O telefon tüm planları değiştirdi…’

Süleyman Soylu’nun ‘istifa’sının perde arkası ortaya çıktı! ‘O telefon tüm planları değiştirdi…’
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05 Ekim 2022 - 15:23
Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında “Benim kulağıma kadar geldi” diyerek AK Parti içinde Süleyman Soylu ile ilgili konuşulanları aktardı ve ‘istifa’ haberinin perde arkasını paylaştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili AK Parti içinde konuşulanları yazdı.

Geçtiğimiz hafta Milli Gazete’de yayınlanan “Soylu istifa etti” haberlerinin arka planını yazan Pehlivan, “İddia o ki Bakan Soylu ‘İstifa ediyorum’ demiş; Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap bile vermemiş ama iş orada kalmamış.” ifadelerini kullandı.

SOYLU’NUN İPTAL OLAN UÇAĞI

Pehlivan, Soylu’nun geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrası özel bir uçakla İstanbul’a inme hazırlığı yaptığını ancak gelen telefonla bu uçuşun iptal olduğunu aktardı. Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta pazartesi gecesi, kabinenin ardından, Soylu özel bir uçakla İstanbul’a inme hazırlığı yapmış. Uçak indiğinde onu karşılayacak taraftarları da hatta bazı gazeteciler de hazırlanmış. Soylu istifasını kamuoyuna duyuracak, bir de manifesto niteliğinde konuşma yapacakmış.

Ancak o gece Bakan Soylu’nun telefonunu kritik bir isim aramış. Elbette kendi adına değil, Erdoğan adına. Güvenlik bürokrasisinin bu önemli ismi, Soylu’ya “Orada dur” demiş. Hem de sert bir şekilde. Hep çok şey bildiğini söyleyen Soylu’ya onun hakkında bildiklerini anlatmış. Bana garip geldi fakat telefondaki ses Çalışma Bakanlığı dönemini işaret etmiş…

Telefonu kapatınca muhasebe yapan Soylu’nun uçağı önce sabaha ertelenmiş. Sonra da iptal olmuş.

Erdoğan, bu yolla, “Sen istifa edemezsin, gerektiği zaman ben seni alırım” demiş.”

SEÇİM ÖNCESİ GÖREVDEN ALINIR MI?

“AKP’nin ünlü ekran yüzlerinden bir isim ‘Seçim öncesi Soylu’nun görevden alınacağını düşünmüyorum. Parti içindeki sevmeyenleri böylesi iddialarla onu öfkelendirerek yanlış tepki vermeye itiyor’ bile dedi. Gel gör ki konuşulanlar öyle böyle değil” diyen Pehlivan, AK Parti kulislerinden ise şu fısıltıları aktardı:

“Neymiş, Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel görüşme taleplerine bir süredir yanıt alamıyormuş.

Neymiş, MHP lideri Devlet Bahçeli bile Soylu’nun kriminal insanlarla bu kadar çok fotoğrafının çıkmasından rahatsızmış.

Neymiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Türkler ve Kürtler yüzyıllardır ekmeklerini beraber paylaştı, bu vatanı beraber kurup ihya ettiler. Biriz, beraberiz, tek yumruk, tek yüreğiz. Teröristlerin arazide yapamadıklarını, aramıza fitne sokmak suretiyle birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir” açıklamasını bile Süleyman Soylu’ya gönderme olarak okumalıymış.

Demem o ki ateş var ki duman çıkıyor.”

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