Ali Babacan ekonomiyi nasıl düzelteceğini açıkladı. ‘Bu kadar basit bir iş’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Ankara 2. Olağan İl Kongresi’nde bir konuşma yaptı. Babacan konuşmasında, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini yöneltirken, Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesine durumunda ülkenin ekonomik sorunlarının en geç iki yıl içerisinde düzeleceğini iddia etti.

Türkiye’nin ekonomik durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, mevcut ekonomi yönetimini eleştirerek, “Türkiye’nin ekonomik sorunları çok derinleşti ve mevcut yönetim bu sorunları çözme kapasitesine sahip değil” şeklinde konuştu.

Hükümetin ekonomi kadrolarını eleştiren ve yetersizliğini ifade eden Babacan, daha etkili ve ehil kadrolara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“CUMHURBAŞKANI OLURSAM İKİ SENEDE ÇÖZERİM”

Cumhurbaşkanı olursan on tane sapasağlam, dürüst ve ehil insanı ekonomi yönetimini atarım diyen Babacan, Haftada iki kez, sadece iki saatlik toplantılarla ekonomiyi en geç iki yılda düzelteceğini dile getirdi. Babacan, “Bu kadar basit bir iş” diyerek durumu kendisi açısında özetledi.

Babacan, işin ehlini ve dürüst kadroları işin başına koymanın şart olduğunu belirtirken; iyi bir koordinasyon sağlamanın da bu işin temel prensibi olduğunu vurguladı.

SAĞLIK, EĞİTİM, DIŞ POLİTİKA

Babacan ekonomiyi düzelttikten sonra ise vaktini eğitime, sağlık sistemine ve dış politikaya ayıracağını ifade ederek eğitimde büyük reformlar yaparak gençlere daha iyi bir gelecek sunma arzusunu paylaştı.

Sağlık sistemindeki sorunları gidererek sağlık hizmetlerini daha etkili bir şekilde sunacağını belirten Babacan, dış politikada ise Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını yeniden kazanmaya çalışacağını söyledi.

Kongrede, DEVA Partisi’nin “adalet, şeffaflık ve etkin yönetim” ilkelerine olan bağlılığı vurgulandı. Babacan, “Türkiye’yi ekonomik ve sosyal alanda daha güçlü bir ülke yapma” hedefini ifade ederek, DEVA Partisi’nin “güçlü demokrasi ve hukuk devleti” anlayışını da yeniden onayladı.