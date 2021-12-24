Ali Koç Sergen Yalçın’la Görüştü İddiası

Sözcü’nün aktardığına göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı’nın özel aracı götürdü. Ilıcalı’nın Fenerbahçe’yi devralması için Yalçın’a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında. Buna rağmen Sergen Yalçın’ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor.

İddilara göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı’nın özel aracı götürdü. Ilıcalı’nın Fenerbahçe’yi devralması için Yalçın’a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında. Buna rağmen Sergen Yalçın’ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor.