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Ali Koç Sergen Yalçın’la Görüştü İddiası

Ali Koç Sergen Yalçın’la Görüştü İddiası
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24 Aralık 2021 - 17:15

Ali Koç Sergen Yalçın’la Görüştü İddiası

Teknik direktör arayışı süren Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç’un Etiler’de Sergen Yalçın ile görüştüğü belirtildi.

Ali Koç Sergen Yalçın'la Görüştü İddiası

Sözcü’nün aktardığına göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı’nın özel aracı götürdü. Ilıcalı’nın Fenerbahçe’yi devralması için Yalçın’a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında. Buna rağmen Sergen Yalçın’ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor.

İddilara göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı’nın özel aracı götürdü. Ilıcalı’nın Fenerbahçe’yi devralması için Yalçın’a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında. Buna rağmen Sergen Yalçın’ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor.

 

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