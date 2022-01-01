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AKP’li Kadından Geçinemiyorum Diyen Öğrenciye Akılalmaz Sözler

AKP’li Kadından Geçinemiyorum Diyen Öğrenciye Akılalmaz Sözler
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08 Şubat 2022 - 14:31

AKP’li Kadından Geçinemiyorum Diyen Öğrenciye Akılalmaz Sözler

Bir sokak röportajında ‘Karnımı doyuramıyorum’ diyen gence AKP’li kadın, “Çıkar telefonunu, üstünde kıyafetin bile var, yemek yemeyen insan zayıf olur.” diye yanıt verdi.

AKP'li Kadından Geçinemiyorum Diyen Öğrenciye Akılalmaz Sözler

Eminönü’nde yapılan bir sokak röportajı yine akıl almaz görüntülere sahne oldu. Yol Tv’nin elektrik ve doğal gaz zamlarını vatandaşlara sorduğu röportajda AKP’liler ve muhalifler karşı karşıya geldi.

AKP’LİLERDEN AKILALMAZ CEVAPLAR

Gelen zamlardan yakınan bir genç “Karnımı doyuramıyorum” deyince AKP’li kadın çığrından çıkarak, yine beklenen cevabı verdi. Kadın “Çıkar telefonunu, bak üzerinde kıyafet var. Karnını doyuramayan insan zayıf olur. Ne istiyorsunuz bu devletten?” dedi.

Bu sözler üzerine genç, “Donla mı gezeyim? Yaprak takıp, elime mızrak da alayım!” diyerek tepki gösterdi.

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