Gürsel Tekin’den Gündem Hamlesi: Kayyum Heyetiyle İlk Video

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin, kayyum heyetiyle birlikte ilk videosunu yayımlayarak gündeme damga vurdu. Tekin videoda, İstanbul’daki krizleri çözmek için göreve başlayan ekip arkadaşlarını tanıttı.

Tekin açıklamasında, “Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP’nin çeşitli kademelerinde görev yaptım. İstanbul’da üç buçuk yıl il başkanlığı yaptım. Benim gibi bu heyette krizi çözmek için demokratik kurallar çerçevesinde çalışacak dört tecrübeli CHP kökenli arkadaşımız var” ifadelerini kullandı.

Tekin’in videosu, sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenme aldı ve CHP içindeki kayyum tartışmalarıyla birlikte gündemin üst sıralarında yer aldı.

