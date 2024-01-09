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Ali Babacan’dan dikkat çeken ‘İmamoğlu’ paylaşımı! 81 ilde ‘tek’ katılma kararı almıştı…

Ali Babacan’dan dikkat çeken ‘İmamoğlu’ paylaşımı! 81 ilde ‘tek’ katılma kararı almıştı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ocak 2024 - 10:35

Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı alan DEVA lideri Ali Babacan’ın yaptığı ‘İmamoğlu’ paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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