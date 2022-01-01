Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı
Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez dizide gösterdiği başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Damla Sönmez son olarak Instagram sayfasından paylaştığı cesur karelerle gündeme geldi.
Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, dizide gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
“O Ses Türkiye Yılbaşı” çekimlerinde şarkıcı Murat Boz ile yakınlaştığı iddia edilen Damla Sönmez, çıkan iddialar sonrası sessizliğini korudu.
Kariyer hayatı dışında özel yaşamıyla da ilgi çeken Damla Sönmez, son verdiği röportajda, sosyal medya arkadaşlığı hakkında yaptığı yorumla gündeme gelmişti.
Damla Sönmez, sosyal medya platformları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı, “İnternetten tanışmak bana garip geliyor. Yapanlar var, olabiliyor demek ki… Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor.”
Damla Sönmez, şimdi ise Instagram sayfasından paylaştığı karelerle gündeme geldi.
Güzel oyuncu 3 farklı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
34 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı
İşte Damla Sönmez’in o paylaşımları…