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Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı
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08 Şubat 2022 - 14:10

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı

Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez dizide gösterdiği başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Damla Sönmez son olarak Instagram sayfasından paylaştığı cesur karelerle gündeme geldi.

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 1

Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, dizide gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 2

“O Ses Türkiye Yılbaşı” çekimlerinde şarkıcı Murat Boz ile yakınlaştığı iddia edilen Damla Sönmez, çıkan iddialar sonrası sessizliğini korudu.

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 3

Kariyer hayatı dışında özel yaşamıyla da ilgi çeken Damla Sönmez, son verdiği röportajda, sosyal medya arkadaşlığı hakkında yaptığı yorumla gündeme gelmişti.

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 4

Damla Sönmez, sosyal medya platformları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı, “İnternetten tanışmak bana garip geliyor. Yapanlar var, olabiliyor demek ki… Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor.”

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 5

Damla Sönmez, şimdi ise Instagram sayfasından paylaştığı karelerle gündeme geldi.

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 6

Güzel oyuncu 3 farklı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 7

34 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 8

İşte Damla Sönmez’in o paylaşımları…

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 9
Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 10

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 24

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 30

Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı - Sayfa 33

 

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