Galatasaray’da gündem Sinan Bolat! Bonservis ödemeden…

Muslera’nın sakatlığı sonrası kaleci transfer etmeyi planlayan Galatasaray, eski oyuncusu Sinan Bolat’ı gündemine aldı. Tecrübeli kaleci de bu transfere sıcak bakıyor.

Fatih Öztürk’ü Adana Demirspor’a göndermeye hazırlanan Galatasaray’da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun’a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat’ı gündemine aldı.

Sabah’ta yer alan habere göre; futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika’da başarıyla sürdüren Sinan’ın, kulübü Gent’le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan’ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak.

Fatih Terim’le daha önce A Milli Takım’da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray’da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor.