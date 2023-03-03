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Mansur Yavaş kendisini arayan Akşener’e tavır mı takındı? Gündeme bomba gibi düşen iddia!

Mansur Yavaş kendisini arayan Akşener’e tavır mı takındı? Gündeme bomba gibi düşen iddia!
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03 Mart 2023 - 15:13
6’lı Masa liderleri dün bir araya geldi ve ortak cumhurbaşkanı adayının pazartesi duyurulacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından kulislerde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını sunduğu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bunu duyduğu öne sürüldü. İddiaya göre Yavaş, gece yarısı kendisini arayıp bilgilendiren Akşener’e tavır takınıp teşekkür ederek telefonu kapattı.

Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle dün akşam saatlerinde bir araya gelen 6’lı Masa kurmayları ortak isim konusunda uzlaşmaya varırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantının ardından kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapmak üzere partisinin genel merkezine geçti.

AKŞENER, YAVAŞ’TAN BAHSETMEDİ Mİ?

Kulislerde dolaşan iddiaya göre; dünkü toplantıda Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini gündeme getirmiş ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bahsetmemiş. Bunu haber alan Yavaş’ın yakın çevresine “Beni boşu boşuna umutlandırdılar” diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.

GECE YARISI BAŞ DÖNDÜREN TELEFON TRAFİĞİ

Liderlerle yaptığı toplantının ardından parti merkezine geçen Akşener’in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği; bu görüşmede Yavaş’ın konuşmayı kısa tutup teşekkür ederek telefon kapattığı, İmamoğlu’nun ise uzun bir konuşma yaptığı iddia edildi.

İYİ PARTİ GİK BUGÜNE ALINDI, AKŞENER AÇIKLAMA YAPACACAK

Toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gece saatlerinde genel merkeze giderek kurmaylarıyla bir araya gelirken, 81 il başkanının Ankara’ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı ise bugüne alındı. Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından saat 13.30 itibarıyla basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

“APOLET” MESAJI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İYİ Parti lideri Akşener, toplantı öncesinde, “Bir yol ayrımındayız. Bu ateşten imtihanı parti iç mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum, bunu herkes üzerine alsın: Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir” demişti.

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