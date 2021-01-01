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AK Parti’de Erdoğan Yerine Akar Konuşuyor

AK Parti’de Erdoğan Yerine Akar Konuşuyor
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11 Ekim 2021 - 16:13

ORC Araştırma Başkanı Pösteki: Erdoğan’ın aday olmaması durumunda AKP kulislerinde en çok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ismi geçiyor dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü, ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Buna göre Pösteki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te aday olmak istememesi ya da olmaması durumuna yerine AKP kulislerinde öne çıkan ismin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu söyledi.

13-29 Eylül tarihleri arasında 7 Büyükşehirde -İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya’da toplam 13 bin 650 kişiye sorularak gerçekleştirilen anketin eylül ayı sonunda yapılmış olsaydı partilerin oy oranlarının daha farklı olacağını söyleyen Pösteki’nin tahmini şöyle:

AKP %31,9, CHP %25,9, İYİ Parti %13,1, MHP %9,4, HDP %8,1, DEVA %4,7 ve Gelecek %2,9.

Mengü yazısının devamında anket sonuçlarını ve Pösteki’nin görüşlerini şöyle aktardı:

“ORC Başkanı Pösteki AKP oylarındaki erimeyi, öncelikle iletişim stratejisinin yanlışlığına bağlıyor. 5 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında öldürülen AKP iletişim strateji Erol Olçok dönemini hatırlatıyor. AKP’nin tek sonunu iletişim stratejisi mi? Emin değilim. Pösteki, Erdoğan’ın çevresindeki dar çevrenin gerçek haberleri ve olan biteni Erdoğan’dan sakladığı onu yanlış yönlendirdiği görüşünde. ‘Erdoğan iyi çevresi kötü’ görüşünün ötesinde, tarihte her saraya çıkan/kapanan (saraya çıkınca kapanmak da kaçınılmaz oluyor) liderin aynı sonuçla karşı karşıya kaldığını görüyoruz.”

ORC’nin anketine göre, MHP’nin oyu diğer anketlerde göründüğünden yüksek olduğuna ve HDP’nin ise MHP’nin gerisinde göründüğüne dikkati çeken Mengü, “Bir başka dikkat çekici durum ise Ali Babacan’ın DEVA partisinin adeta depara kalkmış görünmesi” dedi.

Mengü, “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusuna Pösteki’nin kulislerde Hulusi Akar’ın isminin geçtiğini söylediğini belirterek şunları kaydetti:

“Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar’ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan’ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda, partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor. Askeri vesayeti bitirme sözüyle iktidara gelen AKP’nin Erdoğan olmayacaksa Akar olsun noktasına gelmesi de (eğer gerçekten öyleyse) hayli düşündürücü, ya da hatta eğitici diyelim.”

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