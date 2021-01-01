Hiç Bir Medya Görmedi Bir Tek Karadeniz Gazetesi Gördü

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Ahmet Doğan Hoca’nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

SAHTEKARLIĞIN KRALINI

MÜSLÜMANIM DİYEN YAPIYOR

Paylaşımıyla olay olan Ahmet hoca, “Ne acı değil mi sahtekarlığın en kralını

ben Müslümanım diyenler yapıyor. Hasan yapmıştır Hasan” dedi

YAMUKLUK VARSA

Ahmet Doğan Hoca efendinin sosyal medyada yer alan videosunda, “Eğer

işin içinde yamukluk varsa bunu Müslüman yapmıştır. Hasan yapmıştır

Hasan. Eğer iş dört dörtlük yapılmışsa bunu da Hans yapmıştır. Ne acı

değil mi sahtekarlığın en kralını ben Müslümanım diyenler yapıyor”

iddiasında bulundu.

İŞİN EN KRALINI

Doğan, “Son bir sene ve daha fazla öncesinde bir araştırma yapılıyor 200

devlet üzerinde Kuran’a uygun en güzel hareket eden devlet kimdir diye.

Biz İslam ülkesiyiz en az 3 Veya 4 sırada oluruz. Yüzde 99 Müslüman

ülkeyiz ya hiç olmazsa böyle olsun ama dikkat edin Türkiye 75 Sırada”

sözleri ile dikkat çekti.