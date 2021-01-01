Hiç Bir Medya Görmedi Bir Tek Karadeniz Gazetesi Gördü

Ahmet Doğan Hoca’nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu
SAHTEKARLIĞIN KRALINI
MÜSLÜMANIM DİYEN YAPIYOR
Paylaşımıyla olay olan Ahmet hoca, “Ne acı değil mi sahtekarlığın en kralını
ben Müslümanım diyenler yapıyor. Hasan yapmıştır Hasan” dedi
YAMUKLUK VARSA
Ahmet Doğan Hoca efendinin sosyal medyada yer alan videosunda, “Eğer
işin içinde yamukluk varsa bunu Müslüman yapmıştır. Hasan yapmıştır
Hasan. Eğer iş dört dörtlük yapılmışsa bunu da Hans yapmıştır. Ne acı
değil mi sahtekarlığın en kralını ben Müslümanım diyenler yapıyor”
iddiasında bulundu.
İŞİN EN KRALINI
Doğan, “Son bir sene ve daha fazla öncesinde bir araştırma yapılıyor 200
devlet üzerinde Kuran’a uygun en güzel hareket eden devlet kimdir diye.
Biz İslam ülkesiyiz en az 3 Veya 4 sırada oluruz. Yüzde 99 Müslüman
ülkeyiz ya hiç olmazsa böyle olsun ama dikkat edin Türkiye 75 Sırada”
sözleri ile dikkat çekti.
Haber Karadeniz Gazetesi’nden alınmıştır.