Hadise’den Nicki Minaj Tarzı Poz! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyanın gündemine oturan son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Kıyafet seçimleri, sahne şovları ve açıklamalarıyla sık sık magazin dünyasında yer bulan Hadise, bu kez dünyaca ünlü rap yıldızı Nicki Minaj’ın başlattığı akıma katıldı.

Sosyal Medyada Gündem Olan Akım

Nicki Minaj’ın TikTok üzerinden başlattığı ve kısa sürede milyonlarca izlenen poz akımı, birçok ünlü ismin dikkatini çekmişti. Akımda masanın üzerine çıkıp mini elbiseyle bacak bacak üstüne atarak poz verilmesi yer alıyor. Bu akıma katılan son isim ise Türk pop müziğinin en çok konuşulan yıldızlarından Hadise oldu.

Hadise’den Cesur Paylaşım

Hadise, mini elbisesiyle masanın üzerine çıkarak verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Hadise’ye, “Sen bu akımı daha da güzel yapmışsın”, “Nicki Minaj bile kıskanır” ve “Her zamanki gibi çok iddialısın” gibi yorumlarda bulundu.

Gündemden Düşmüyor

Hadise, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri. Daha önce sahne kostümleri ve özel hayatıyla sık sık haber olan ünlü şarkıcı, bu defa dünya çapında viral olan bir akıma dahil olarak magazin basınının manşetlerine taşındı.

Takipçilerinden Yoğun İlgi

Kısa sürede gündem olan Hadise’nin videosu, Türkiye’de ve yurtdışında birçok sosyal medya platformunda paylaşılmaya devam ediyor. Özellikle genç takipçileri Hadise’nin cesur tarzını desteklerken, bazı hayranları ise “Her yaptığı olay oluyor” yorumunda bulundu.