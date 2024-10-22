Ahmet Hakan, FETÖ’nün ölüm haberi üzerine hissettiklerini yazdı! ‘Küstah ve yavşak…’

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 1999’dan bu yana yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ardından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Haberi aldığındaki hislerini “Kendisinden hiçbir zaman ‘hocaefendi’ diye söz etmediğim için kendimle gurur duydum. Müslüman kılığına girmiş iblislere karşı sen bizi koru Allah’ım” diye dua ettim. Yaptığı zulümler nedeniyle can vermiş mazlumlar için Fatiha okudum. Yaptığı dalaverelerle yıllarca hapis yatmış mağdurlar adına acayip sevindim. Örgütünün kirletilmiş bir mendil gibi çöp sepetine basket yapılacağını düşünerek mutlu oldum. Küstah ve yavşak Enes Kanter’in sırıtışının yüzünde donduğu anı hayal ederek keyiflendim” diyerek paylaşan Ahmet Hakan, devamında ise bundan sonra ‘olacakları’ yazdı:
– Ortada bir para var. Artık bütün mücadele o paranın kontrolü için verilir.
– İşlevlerini zaten az çok yitirmişlerdi. Artık sığındıkları ülkelerde işleri çok daha zor.
– Zaten içten içe kaynıyorlardı. Artık çok daha çirkin kavgalar patlak verir.
– Mutlak akıbet: Daha çok bölünme, daha çok küçülme, daha çok erime.
– Bir elebaşının etrafında toplanma… Artık neredeyse imkânsız.
– Bir süre sonra Pensilvanya diye bir olgu bile kalmayabilir.
Ahmet Hakan’ın “‘Ölmüş’ haberini aldığımda” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:
Kendisinden hiçbir zaman “hocaefendi” diye söz etmediğim için kendimle gurur duydum.
– “Müslüman kılığına girmiş iblislere karşı sen bizi koru Allah’ım” diye dua ettim.
– Yaptığı zulümler nedeniyle can vermiş mazlumlar için Fatiha okudum.
– Yaptığı dalaverelerle yıllarca hapis yatmış mağdurlar adına acayip sevindim.
– Örgütünün kirletilmiş bir mendil gibi çöp sepetine basket yapılacağını düşünerek mutlu oldum.
– Küstah ve yavşak Enes Kanter’in sırıtışının yüzünde donduğu anı hayal ederek keyiflendim.
BUNDAN SONRA OLACAKLAR ŞUNLARDIR
– Ortada bir para var. Artık bütün mücadele o paranın kontrolü için verilir.
– İşlevlerini zaten az çok yitirmişlerdi. Artık sığındıkları ülkelerde işleri çok daha zor.
– Zaten içten içe kaynıyorlardı. Artık çok daha çirkin kavgalar patlak verir.
– Mutlak akıbet: Daha çok bölünme, daha çok küçülme, daha çok erime.
– Bir elebaşının etrafında toplanma… Artık neredeyse imkânsız.
– Bir süre sonra Pensilvanya diye bir olgu bile kalmayabilir.
HİÇ MERAK ETMİYORUM
Yerine kimin geçeceğini hiç merak etmiyorum.
Çünkü yerine geçen örgütü asla kontrol edemeyecek.
Mezar yerinin neresi olacağını hiç merak etmiyorum.
Çünkü çok daha önemli işlerim var.
Örgüt içi kavganın nasıl şekilleneceğini hiç merak etmiyorum.
Çünkü acayip çirkinleşeceğinden neredeyse eminim.