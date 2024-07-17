Popüler uygulama Türkiye’de yasaklandı

Türkiye’de en çok kullanılan ve popüler uygulamalardan birisi olan platform, Türkiye’de resmen yasaklandı. Yasağın neden olduğu ise henüz soru işareti.

Wattpad’in Türkiye’de erişime engellenmesi, 12 Temmuz 2024 tarihinde Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan bir kararla gerçekleşti. Platformun milyonlarca kullanıcısı bulunan bir sosyal medya ve hikaye paylaşım platformu olması sebebiyle, bu karar geniş çapta yankı uyandırdı.

Henüz resmi olarak gerekçelendirilmemiş olsa da, bazı spekülasyonlar bu kararın platformda yer alan bazı içeriklerin Türkiye yasalarına uymamasıyla ilgili olabileceğini düşündürüyor. Wattpad, dünya genelinde genç yazarların hikaye ve romanlarını paylaştığı, okuyucularla etkileşimde bulunduğu bir platform olarak biliniyor. Özellikle yaratıcı içeriklerin ve edebi eserlerin serbestçe paylaşılmasına olanak tanıyan yapısıyla geniş bir kitlenin ilgisini çekiyordu.

Türkiye’de de çok sayıda genç yazar ve okuyucu, Wattpad üzerinden hikaye yazma ve okuma deneyimini aktif bir şekilde sürdürüyordu. Platformun erişim engeliyle birlikte, bu kullanıcıların içeriklerini paylaşma ve okuma özgürlüğü kısıtlanmış oldu.

Wattpad’in Türkiye’de erişime kapatılması kararı, sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar, bu kararın özgürlüklerine ve sanal ortamda edebiyat paylaşımı yapma özgürlüğüne zarar verdiğini düşünüyor. Özellikle genç yazarlar için Wattpad, eserlerini yayınlama ve okuyucularla etkileşim kurma açısından önemli bir platform olarak görülüyordu.

Kararın gerekçesi ve süreci hakkında net bir açıklama yapılmamış olması, platformun Türkiye’deki geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Wattpad’in Türkiye’deki kullanıcıları ve içerik sağlayıcıları, ilerleyen dönemlerde atılacak adımları ve mahkeme kararının etkilerini yakından takip ediyor. Bu durum, dijital içeriklerin yerel düzenlemelerle uyum sağlama sürecinde karşılaşılan zorlukları ve sonuçlarını da gözler önüne seriyor.