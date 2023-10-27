Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran’a ait hedefler vuruldu

ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran’a ait hedefler vuruldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
6 views
27 Ekim 2023 - 15:58
İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı bombardıman bölgede tansiyonu her geçen gün yükseltirken ABD ordusu, İran hedeflerini vurduğunu duyurdu. Pentagon’dan yapılan açıklamada, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye’deki ABD askeri personeline yönelik saldırılarına misilleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada “İran destekli grupların saldırıları devam ederse ABD ek önlemler alacak. ABD bölgedeki askerlerine yapılacak saldırıları karşılıksız bırakmayacak” ifadeleri yer aldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Bambaşka Biri’ oyuncusu Adnan Oktar’ın örgütündenmiş! Dizideki gönderme gerçek çıktı‘Bambaşka Biri’ oyuncusu Adnan Oktar’ın örgütündenmiş! Dizideki gönderme gerçek çıktı
Öksürüğü kesilmeyenlerin dikkatineÖksürüğü kesilmeyenlerin dikkatine
Metroya asılan Atatürk posterli Türk bayrağını yırttı. Cumhuriyet’in 100. yılında alçakça saldırıMetroya asılan Atatürk posterli Türk bayrağını yırttı. Cumhuriyet’in 100. yılında alçakça saldırı
Mersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktıMersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktı
Atatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyorAtatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyete sitesim köpek katlayım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Bambaşka Biri’ oyuncusu Adnan Oktar’ın örgütündenmiş! Dizideki gönderme gerçek çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öksürüğü kesilmeyenlerin dikkatine
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metroya asılan Atatürk posterli Türk bayrağını yırttı. Cumhuriyet’in 100. yılında alçakça saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran’a ait hedefler vuruldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar sahipleri ecel terleri dökecek! Merkez Bankası kararıyla kısıtlama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdal Özyağcılar’a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Doları savaş uçurdu. Rekor üstüne rekor kırıyorEkim 24, 2023-3:11 pm
Cumhuriyet’in 100. yılında 19 cezaevi daha açıldı! 20 tanesi de yolda…Ekim 24, 2023-10:25 am
Üniversite öğrencileri dikkat: 1.250 TL geri ödemesiz burs için başvurular başladı!Ekim 24, 2023-10:24 am
81 ilde ‘Çember’ operasyonu: Aranan 4 bin 173 yakalandıEkim 24, 2023-10:24 am
FETÖ’ye büyük KPSS operasyonu!Ekim 24, 2023-10:23 am
Başörtüsü takmayan çocuk polis tarafından öldürüldü! İran’da şok eden olayEkim 23, 2023-10:15 am
Sahte içki İzmir’de can aldıEkim 23, 2023-10:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !