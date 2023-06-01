Ahmet Hakan ‘CHP’nin ekran yüzlerine’ verdi veriştirdi! ‘İkisini de yapamıyorlarsa…’

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde muhalif medyaya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
“Gazetecilik yerine siyasetçilik yapmanın bir bedeli vardır” eleştirisinde bulunarak “O bedel de mağlubiyete ortak olmaktır” tespiti yapan Ahmet Hakan, sözlerini şu çağrı ile tamamlandı:
“‘Başaramadık’ diye medyadan istifa etmek, ekranlardan çekilmek bir yoldur mesela. Bu yol zor geliyorsa… ‘Siyaseti beceremedik, elimize yüzümüze bulaştırdık. Bırakın profesyonel mesafeyi, asgari mesafeyi bile unuttuk. Pişmanız. Nedamet getiriyoruz’ falan diye esaslı bir özeleştiri verebilirler. İkisini de yapamıyorlarsa hiç değilse ‘Kılıçdaroğlu istifa’ derken biraz mahcup olmayı deneyebilirler.”
Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
CHP’nin tüm ekran yüzleri… CHP’nin tüm kalemşorları…
Bütün bir seçim süreci boyunca…
– Kılıçdaroğlu’nun propaganda ekibinden daha fazla çalıştılar.
– Kılıçdaroğlu adına sağa sola cevaplar yetiştirdiler.
– Gazetelerinin birinci sayfalarını CHP afişi gibi hazırladılar.
– Kılıçdaroğlu güzellemesi yapmalara doyamadılar.
– Kılıçdaroğlu uğruna çeşitli manipülasyonlar yaptılar.
– “Kılıçdaroğlu aldı götürdü, bitti bu iş” diye güya haber verdiler.
Kılıçdaroğlu kazansaydı.
Bu büyük zafer destanından kendilerine muazzam paylar çıkaracaklar, zaferi sahiplenecekler, makamlardan makam beğeneceklerdi.
Kılıçdaroğlu kaybetti.
Bırakın yenilgiden kendilerine pay çıkarmayı; şimdi çıkmış, hepsi bir ağızdan “Kılıçdaroğlu başaramadı, istifa etmeli” diye haykırıyorlar.
Gazetecilik yerine siyasetçilik yapmanın bir bedeli vardır. O bedel de mağlubiyete ortak olmaktır.
CHP’nin ekran yüzleri… CHP’nin kalemşorları…
Mağlubiyeti anadan öksüz, babadan yetim bırakmamalılar. Mağlubiyeti tek başına Kılıçdaroğlu’nun sırtına yükleyip sıvışmaya kalkmamalılar.
“Başaramadık” diye medyadan istifa etmek, ekranlardan çekilmek bir yoldur mesela.
Bu yol zor geliyorsa…
“Siyaseti beceremedik, elimize yüzümüze bulaştırdık. Bırakın profesyonel mesafeyi, asgari mesafeyi bile unuttuk. Pişmanız. Nedamet getiriyoruz” falan diye esaslı bir özeleştiri verebilirler.
İkisini de yapamıyorlarsa hiç değilse “Kılıçdaroğlu istifa” derken biraz mahcup olmayı deneyebilirler.