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Meteoroloji’den Önemli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji’den Önemli Yağış Uyarısı
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26 Temmuz 2021 - 17:01
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Meteoroloji, pazartesi gününden itibaren Karadeniz Bölgesi’nde yağışların etkili olacağını,  kıyı kesimlerinde etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağını duyurdu.

Meteoroloji'den Önemli Uyarı: Aşırı Yağışlar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri’nin doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Samsun ve Sinop çevreleri ile Bartın’ın doğu, Karabük ve Kastamonu kuzey, Ordu’nun batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE HEYELAN UYARISI

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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