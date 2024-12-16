Sarar Grup’ta Miras Kavgası: Parmak Bastırıp Serveti Üzerine Geçirmiş

Eskişehir merkezli Sarar Grup’ta, kurucularından Cemalettin Sarar’ın rahatsızlanması ve diğer kurucu ortaklardan Celaleddin Sarar’ın vefatının ardından, şirketin yönetimi ve hisseleri üzerinde ciddi bir miras kavgası patlak vermiştir.

Hisselerin Devri ve Aile İçi Çekişmeler

Şirketin finansal yönetiminden sorumlu olan Sebahattin Sarar’ın, akli melekelerini yitiren ve çocukları olmayan Cemalettin Sarar’a, imza atamayacak durumda olduğu için parmak bastırarak hisselerini kendi kızları Ece Özalp ve Sara Sarar’ın üzerine geçirdiği iddia edilmektedir.

Bu gelişme sonrasında, amca Sebahattin Sarar’ın şirketin çoğunluk hissesini elinde bulundurmasıyla birlikte, yeğeni Celaleddin Sarar’ın çocukları Gözde, Emre ve Emir Sarar’ın şirketten uzaklaştırıldığı ve herhangi bir hak, kar payı veya huzur hakkı verilmediği öne sürülmektedir.

Hukuki Süreç ve Aile İçi Gerilim

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, aile üyeleri arasında hukuki süreçler başlamış ve davalar açılmıştır. Aile içindeki bu gerilim, adliye koridorlarına taşınmış ve çözüm arayışları sürmektedir.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/