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Tartıştığı yayaya kafa attı!

Tartıştığı yayaya kafa attı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Eylül 2024 - 14:50

Ankara’da yolun karşısına yavaş geçtiği iddiasıyla tartıştığı yayaya kafa atan ve ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenmeyen bir sürücü, 928’inci Cadde’de yavaş geçiş yaptığı gerekçesiyle yayaya tepki gösterdi.

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Sürücü, aracından inip yayaya yaklaşıp, tartışmaya başladı. Ardından yayaya kafa atan sürücü, aracına dönüp hızla olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbenin ardından yere düşen yaya, kısa süre sonra kalkıp yürümeye devam etti.

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O ANLAR KAYDA ALINDI

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine polis, sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı; ancak yayaya henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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