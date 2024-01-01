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Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkışını yapay zeka ile canlandırdılar

Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkışını yapay zeka ile canlandırdılar
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29 Ağustos 2024 - 20:04

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’ye çıktığı anlar yapay zeka ile yeniden canlandırıldı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’de zafere ulaştı. İşgal kuvvetlerine karşı kazanılan büyük zafer ile birlikte Türk ordusu 9 Eylül’de İzmir’e girerek Yunan işgal kuvvetlerini tamamen püskürttü.

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün en ikonik görüntülerinden biri Büyük Taarruz öncesi Afyon Kocatepe’de çekildi. Atatürk’ün Kocatepe’ye çıktığı anlar yapay zeka ile yeniden düzenlenerek hareketli hale getirildi. Teginart adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Atatürk’ün Kocatepe’de yürüdüğü anlar canlandırıldı.

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Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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