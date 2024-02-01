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Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin’in amcası adliyeye sevk edildi!

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin’in amcası adliyeye sevk edildi!
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02 Eylül 2024 - 14:52
Kayıp Narin Güran’ı (8) arama çalışmaları kapsamında gözaltına alınan amca S.G. adliyeye sevk edildi.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 13 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, dün gözaltı süresi 24 saat daha uzatılan gözaltındaki amcası S.G. adliyeye sevk edildi.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 2

NARİN’İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kur’an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde komandoların desteği ile sürüyor.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 3

 Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin’ i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 4

AMCANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Önceki gün gözaltına alınan Narin’in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin’in DNA’sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.’nin Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 5

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ
Amca S.G.’nin Narin’in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G’nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 6

DNA’LAR UYUŞTU
Narin’in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran’ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 7

NARİN’İN AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan 13 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ankara’dan gelen özel bir ekip tarafından sorgulanan amca S.G. adliyeye sevk edildi. Bölgeden servis edilen görüntülerde Narin’in amcasının geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği anlar yer aldı.

Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 8
Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 9
Aracındaki DNA eşleşmişti: Kayıp Narin'in amcası adliyeye sevk edildi! - Sayfa 10
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