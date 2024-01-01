Küçükçekmece’de metrobüs kazası: 1 can kaybı, 50 yaralı

Son dakika bilgisine göre Küçükçekmece Sefaköy’de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı. Metrobüs şoförü M.Ç. ifadesinde frene bastığını ancak frenlerin tutmadığını öne sürdü. Öte yandan metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında, olay yerindeki incelemeler ve çalışmalar sürüyor.
Kazada yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı.
1 CAN KAYBI, 50 YARALI
İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 50 kişinin yaralandığını açıkladı.
İstanbul Valiliği de Küçükçekmece’deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ‘Küçükçekmece’de meydana gelen metrobüs kazasında an itibariyle; 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir.’ denildi.
Bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kaza da iki araç geçerken arka tarafın savrulmasından dolayı bir birine vuruyor. Savrulduysa hızın üzerine çıktığını tahmin ediyoruz kesin bir bilgi değil. İhmali kesin değil ama sanıyorum savrulma olduğu için biraz süratin üzerine çıkmış olabilir. Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin vefat haberini aldık. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.
HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı. Uçar’ın cenazesi bugün Esenyurt’taki Uhud Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
FERHAT UÇAR’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Ferhat Uçar, Esenyurt’ta son yolculuğuna uğurlandı. 2 metrobüsün çarpıştığı kazada Ferhat Uçar hayatını kaybederken 2’si ağır 50 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar’ın cenazesi Adli Tıp’ta yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Esenyurt’ta getirilen Uçar’ın cenazesi ikindi vakti Uhud Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Uçar’ın cenazesine, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yakınları katıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI: OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.
KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Metrobüs kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.
ÖN RAPOR HAZIRLANDI
50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı. Raporda, metrobüs hattındaki “Beyaz Yol” çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.
‘FRENE BASTIM TUTMADI’
Kazaya sebep olan M.Ç. ifadesinde, ‘Manevra yapmaya çalıştım. Frene defalarca basmama rağmen fren tutmadı, metrobüs kaymaya devam etti.’ dedi. Diğer şoför E.Y. ise, ‘Diğer şoförü gördüm kendimi sola doğru attım. O esnada kaza yapan metrobüse sürttüm.’ İfadelerini kullandı.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediye İmamoğlu, gazetecilere, kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.
Hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun.”
‘İNSANLAR SAVRULDU O AN FAZLA BİRŞEY DÜŞÜNEMEDİM’
Kaza sırasında metrobüste bulunan ve yaralanan kişi, ‘Yol çalışması var ya ondan dolayı metrobüs şerit değiştirmek zorunda kalıyor onun için kaza oluyor. İnsanlar savruldu o an fazla birşey düşünemedim. Ben biraz korktum, Zincirlikuyu’dan gelen metrobüsteydim. Bizim metrobüs ara yola girip direk karşıdan gelenle çarpıştılar” dedi
DEHŞET ANLARINI ANLATTILAR
Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, “Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu” dedi.
Diğer bir yolcu, “Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu” dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada, iki metrobüsün karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.