Küçükçekmece’de metrobüs kazası: 1 can kaybı, 50 yaralı

Son dakika bilgisine göre Küçükçekmece Sefaköy’de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı. Metrobüs şoförü M.Ç. ifadesinde frene bastığını ancak frenlerin tutmadığını öne sürdü. Öte yandan metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında, olay yerindeki incelemeler ve çalışmalar sürüyor.

Kazada yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı.

1 CAN KAYBI, 50 YARALI

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği de Küçükçekmece’deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ‘Küçükçekmece’de meydana gelen metrobüs kazasında an itibariyle; 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir.’ denildi.

Bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kaza da iki araç geçerken arka tarafın savrulmasından dolayı bir birine vuruyor. Savrulduysa hızın üzerine çıktığını tahmin ediyoruz kesin bir bilgi değil. İhmali kesin değil ama sanıyorum savrulma olduğu için biraz süratin üzerine çıkmış olabilir. Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin vefat haberini aldık. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.