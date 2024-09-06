Kızılcık Şerbeti bombayı patlattı!

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanırken, yeni bölümün ilk fotoğrafları da sızdı.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her Cuma akşamı ekrana gelen dizinin yeni sezon çekimleri başladı.

13 Eylül’de yeni bölümüyle ekranlara geri dönecek dizinin ilk bölüm fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Kıvılcım ve Ömer’in tartıştığı, Ömer’in düşünceli olduğu görüldü.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Son bölümde, Nilay’ın büyük sırrının ortaya çıkması Pembe’nin dünyasını altüst etti. Görkem’in bu duruma yaklaşımı işleri daha da karmaşık hale getirirken, Kıvılcım ve Ömer, Sönmez’e destek olmak için harekete geçti. Ancak Abdullah ailesinde düzenlenen akşam yemeği beklenmedik bir şekilde gerildi. Rüzgar ve Nursema arasındaki ilişki ise yeni bir aşamaya geçti.