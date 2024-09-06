BİK’ten internet haber sitelerini rahatlatan karar!

Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 4-6 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulu tarafından sunulan ve gündeme alınan maddeler tartışıldı. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları tarafından değerlendirilen bu maddelere ilişkin raporlar okunup oylamaya sunuldu.

RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Genel Kurul’da, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifleri kabul edildi. Bu değişiklikler özellikle internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarını düzenleyen 61 ve 67. maddeler üzerinde odaklandı.

ZİYARETÇİ TRAFİKLERİNDE EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

BİK Analitik ölçüm sistemi verilerinin değerlendirilmesi sonucunda, ziyaretçi trafiklerinde yaşanan değişimlerin, mahsup, müeyyide ve resmî ilan yayımlama hakkının durdurulması gibi uygulamaları doğurduğu tespit edildi. Ayrıca, haber sitelerinin okur merakını gidermek ve haber alma hakkını temin etmekten ziyade, okurun haber içeriğini tıklamasına odaklandığı ve SEO haberciliğine ağırlık verdiği gözlemlendi.

Bu kapsamda, internet haber sitelerinin daha nitelikli yayıncılık yapmalarını teşvik etmek amacıyla, günlük asgari tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayıları yüzde 50 oranında düşürüldü. Öte yandan, trafiği fazla olan haber siteleri için ek gösterge oranlarının artırılması kararlaştırıldı. Bu düzenleme, internet haber sitelerinin içerik kalitesini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeler, internet haberciliğinde daha kaliteli içerik üretimini teşvik etmeyi amaçlarken, aynı zamanda sitelerin SEO ve tıklama odaklı haber yapma eğilimlerini de azaltmayı hedefliyor.

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı’nda, internet haber sitelerinin yayıncılık faaliyetlerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’ne yansıdı.

ZİYARETÇİ TRAFİK EK GÖSTERGELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan düzenlemeler kapsamında, internet haber sitelerine yönelik ek gösterge sisteminde değişiklikler öngörülüyor. Buna göre:

Kategoriye Ait Asgari Fikir İşçisi Sayısı: Kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 katının üzerinde olan internet haber sitelerine yüzde 50 ek gösterge verilecek.

Kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 katının üzerinde olan internet haber sitelerine yüzde 50 ek gösterge verilecek. 3 Kat ve Üzeri İstihdam: Asgari fikir işçisi sayısının en az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olan sitelere ise yüzde 100 oranında ek gösterge verilecek.

SAYFADA KALMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Yeni düzenlemeler kapsamında, internet haber sitelerinin sayfada kalma sürelerine dair de değişiklikler getirildi. Buna göre:

1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerdeki Siteler: Günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 30 saniye olmalıdır.

Günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 30 saniye olmalıdır. Genel Kategori: Ziyaretçilerin günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 1 dakika olmalıdır.

Bu mevzuat değişiklikleri, Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İnternet haber sitelerinin Kurum görev sahasına dâhil edilmesiyle denetleme ve raporlama süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, BİK Yönetim Kurulu 19 Ağustos 2024 tarihli toplantısında İlan Müdürlüğü ve Kontrol Müdürlüğü’nün görevlerinin Denetim ve İlan Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verdi. Bu doğrultuda, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 103. maddesinde değişiklik yapılarak kontrol kurullarının hazırladığı denetim raporlarına ilişkin işlem süreleri kısaltıldı.

GAZETE NÜSHALARININ TESLİM SÜRESİNDE KOLAYLIK

Yeni şube yapılanması sebebiyle gazetelerin basılı nüshalarını BİK şubelerine intikal ettirme süresi uzayabileceği öngörülerek, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 35. maddesinde yapılan düzenleme ile teslim süreleri ‘iki’ iş gününden ‘üç’ iş gününe çıkarıldı.

SÜRELİ YAYINLARA İLANBİS ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME

Süreli yayınlara İLANBİS aracılığıyla dijital ortamda ulaştırılan Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu kararlarının bilgilendirmeleri, maliyet tasarrufu amacıyla İLANBİS üzerinden yapılacak. Bu kapsamda, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 107 ve 112. maddelerinde düzenlemeler gerçekleştirildi.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 6. maddesinde yapılan değişiklikle, Anadolu gazete sahipleri ve internet haber sitesi sahipleri temsilcilerinin seçimleri aynı gün yapılacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu değişiklikle seçim süreçlerinde zaman ve emek tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Bir sonraki Genel Kurul Toplantısının 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı.

Bu düzenlemeler, internet haber sitelerinin daha nitelikli ve etik habercilik yapmaya teşvik edilmesini ve BİK’in denetim ve yönetim süreçlerinde daha etkin bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.