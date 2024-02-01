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İstanbul’da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem

İstanbul’da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem
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02 Eylül 2024 - 14:26
İstanbul’da 600 bin riskli binanın yaklaşık yarısının yıkılmadan kurtarılabileceği ortaya çıktı. Üstelik bu yöntem, maliyetleri üçte bire kadar düşürüyor.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 1

İstanbul’da olası büyük bir deprem riski karşısında 600 bin binanın riskli olduğu belirlendi. Ancak bu binaların yaklaşık 330 bini, yıkım gerektirmeden, sadece güçlendirme çalışmalarıyla kurtarılabilir durumda.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 2

Dünya’dan Hamide Hangül’ün haberine göre; Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, yeni tekniklerle binaları boşaltmaya bile gerek kalmadan güçlendirmenin mümkün olduğunu belirtti.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 3

YIKMADAN GÜÇLENDİRME DAHA UCUZ

Türkkan, güçlendirme maliyetinin yıkıp yeniden yapmaya oranla yüzde 10’a kadar düştüğünü kaydetti.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 4

Bir binayı yeniden yapmanın metrekare maliyeti 40-45 bin lira iken, güçlendirme bu maliyeti 10 bin liraya kadar indirebiliyor.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 5

Ayrıca güçlendirme süresi sadece 8 ay sürüyor ve çevreye zarar vermiyor.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 6

YASAL DÜZENLEME ŞART

Türkkan, bu süreçte yapılacak mevzuat değişiklikleriyle, İstanbul’daki 330 bin binanın, depreme dayanıklı hale getirilebileceğini vurguladı.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 7

İstanbul’daki riskli yapı stokunun yarısından fazlası, doğru tekniklerle ve daha düşük maliyetlerle güçlendirilebilir.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 8

İSTANBUL’DA ACİL MÜDAHALE GEREKEN BİNALAR

İstanbul’da özellikle Fatih, Üsküdar, Bağcılar ve Pendik ilçelerinde eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar öne çıkıyor.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 9

Türkkan’a göre, bu binaların en az 150 bini için zaman kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 10

TEKNİK UZMAN EKSİKLİĞİ PROBLEMİ

Türkiye genelinde 6,5 milyon riskli konut bulunurken, yerel yönetimlerde güçlendirme projelerini yürütecek yeterli teknik uzman bulunmuyor.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 11

Bu durum, birçok projenin gecikmesine neden oluyor ve acil önlem alınması gereken yapılar için zaman kaybı yaratıyor.

İstanbul'da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem - Sayfa 12

Deprem riskine karşı daha güvenli bir İstanbul için, güçlendirme projelerinin hızlandırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

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