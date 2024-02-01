İstanbul’da depreme karşı yeni formül: 330 bin binayı yıkılmaktan kurtaracak yöntem

İstanbul’da olası büyük bir deprem riski karşısında 600 bin binanın riskli olduğu belirlendi. Ancak bu binaların yaklaşık 330 bini, yıkım gerektirmeden, sadece güçlendirme çalışmalarıyla kurtarılabilir durumda.
Dünya’dan Hamide Hangül’ün haberine göre; Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, yeni tekniklerle binaları boşaltmaya bile gerek kalmadan güçlendirmenin mümkün olduğunu belirtti.
YIKMADAN GÜÇLENDİRME DAHA UCUZ
Türkkan, güçlendirme maliyetinin yıkıp yeniden yapmaya oranla yüzde 10’a kadar düştüğünü kaydetti.
Bir binayı yeniden yapmanın metrekare maliyeti 40-45 bin lira iken, güçlendirme bu maliyeti 10 bin liraya kadar indirebiliyor.
Ayrıca güçlendirme süresi sadece 8 ay sürüyor ve çevreye zarar vermiyor.
YASAL DÜZENLEME ŞART
Türkkan, bu süreçte yapılacak mevzuat değişiklikleriyle, İstanbul’daki 330 bin binanın, depreme dayanıklı hale getirilebileceğini vurguladı.
İstanbul’daki riskli yapı stokunun yarısından fazlası, doğru tekniklerle ve daha düşük maliyetlerle güçlendirilebilir.
İSTANBUL’DA ACİL MÜDAHALE GEREKEN BİNALAR
İstanbul’da özellikle Fatih, Üsküdar, Bağcılar ve Pendik ilçelerinde eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar öne çıkıyor.
Türkkan’a göre, bu binaların en az 150 bini için zaman kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor.
TEKNİK UZMAN EKSİKLİĞİ PROBLEMİ
Türkiye genelinde 6,5 milyon riskli konut bulunurken, yerel yönetimlerde güçlendirme projelerini yürütecek yeterli teknik uzman bulunmuyor.
Bu durum, birçok projenin gecikmesine neden oluyor ve acil önlem alınması gereken yapılar için zaman kaybı yaratıyor.
Deprem riskine karşı daha güvenli bir İstanbul için, güçlendirme projelerinin hızlandırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.