Otomobille motosiklet çarpıştı!

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Hamza Yılmaz, bir otomobille çarpışarak ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.00 civarında Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Uzman Çavuş Hamza Yılmaz’ın kullandığı motosiklet, İsa Uzun idaresindeki otomobille çarpıştı.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, ilk olarak Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Hastanesi’ne nakledildi.
Polis, otomobil sürücüsü İsa Uzun’u ifadesini almak üzere emniyete götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.