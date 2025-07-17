AFRİKA SICAKLARI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Türkiye, Afrika ve Basra’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle adeta kavruluyor. Meteoroloji, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları için uyarıda bulundu. İstanbul’da termometrelerin 37 dereceyi göstermesi beklenirken; Balıkesir, Denizli, Malatya ve Diyarbakır’da ise sıcaklık 38-40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, aşırı sıcak ve yüksek nemin sağlığı tehdit ettiğine vurgu yaparak, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamasını öneriyor. Sıcak çarpmasına karşı bol su tüketilmesi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi de alınabilecek önlemler arasında gösteriliyor. Ayrıca yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski arttığı için, piknik yapanlar ve doğada vakit geçirenler için ekstra tedbir alınması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge bölge yayımladığı hava tahmin raporlarına göre; Marmara ve Ege’de hava genellikle açık ve az bulutlu, iç kesimlerde ise zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Akdeniz’de ise, Toroslar mevkiinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusunda kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Özellikle Balıkesir, Edirne, İzmir, Konya, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır’da sıcaklıkların 35 dereceyi aşması vatandaşları zorlayacak. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde hem sağlık sorunlarına hem de olası yangınlara karşı toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguluyor.