Öldüğü iddia edilmişti: Fetullah Gülen ve FETÖ firarilerinin görüntüleri paylaşıldı

Öldüğü iddia edilen Fetullah Gülen’in videosu paylaşıldı. Görüntülerde örgütün medya yapılanmasında yer alan FETÖ firarileri de bulunuyor.
Medyascope’un haberine göre, yeğeni FETÖ’cü Ebuseleme Gülen, geçtiğimiz günlerde Fethullah Gülen’in “kara kutu” olarak bilinen Cevdet Türkyolu tarafından ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftlikten kaçırıldığını ve öldürülebileceğini iddia eden paylaşımlar yaptı. Ebuseleme Gülen’in X hesabından yaptığı paylaşımların yankıları sürüyor.
Fethullah Gülen’in sağlık durumunun iyi olmadığı haberleri üzerine, Gülen’e yakın üç gazeteci, Metin Yıkar, Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan, Gülen’i yeni kaldığı yerde ziyaret etti.
Üç isim yaptıkları YouTube yayınında Gülen’in sağlık durumunun iyi olmadığını, dinlenmesi gerektiğini bu nedenle de kendisine Ebuseleme Gülen’in iddialarıyla ilgili soru soramadıklarını anlattı.
Bilici, Gülen’in yeni bulunduğu eve az kişinin gidebildiğini söyledi, “Hem konuştuğumuz doktorları, hem yanında duran insanlar “Her gün bir önceki güne göre daha iyi oluyor” dediler. Zorla tutulma, kaçırılma gibi bir şey asla söz konusu değil. Bunu kendi gözlerimizle gördük” dedi.