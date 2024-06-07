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Öldüğü iddia edilmişti: Fetullah Gülen ve FETÖ firarilerinin görüntüleri paylaşıldı

Öldüğü iddia edilmişti: Fetullah Gülen ve FETÖ firarilerinin görüntüleri paylaşıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Haziran 2024 - 15:48

Öldüğü iddia edilen Fetullah Gülen’in videosu paylaşıldı. Görüntülerde örgütün medya yapılanmasında yer alan FETÖ firarileri de bulunuyor.

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