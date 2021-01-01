İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ”ciddi suçları bırakıp suç magazininde boğulduk” değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sedat Peker’in ifşaatlara başladığı günden bu yana iki aylık bir zamanın geçtiğini belirterek ”ciddi suçları bırakıp suç magazininde boğulduk” ifadelerini kullandı.

Saymaz’ın paylaşımları şöyle:

”Sedat Peker ifşaatlara başlayalı tam iki ay oldu. Ne TBMM’de komisyon kuruldu. Ne savcılar etkin soruşturmalar açtı. Ne de sınırlı sayıdaki muhalif mecra hariç basın iddiaları hakkıyla araştırdı. Cinayeti ve uyuşturucu trafiği gibi ciddi suçları bırakıp suç magazininde boğulduk.”

”Birkaç gazetecinin bir otelde avantadan kalması etik bir ihlalidir. Fakat Kutlu Adalı’nın öldürülmesi siyasi bir cinayettir. Kabahatle günlerimizi geçirip suça kafa yormadık. Peker’den çanta çanta para alan vekili bırakıp SBK’dan hediye kaşar alanın peşine düştük.”