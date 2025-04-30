AFRA SARAÇOĞLU’NDAN YENİ BOMBA DİZİ!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının hemen ardından yeni projesiyle gündeme geldi. Popüler oyuncu, OGM Pictures ile yollarını ayırmadı ve bu kez dijital platformda yayınlanacak Pera dizisi için anlaşma sağladı.

Başar Başaran’ın senaryosunu kaleme aldığı yapımda Afra Saraçoğlu, sosyal medyada geniş bir etkiye sahip olan bir influencer karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin konsepti kadar, oyuncunun kazanacağı ücret de dikkat çekici boyutta.

Kulislere yansıyan bilgilere göre güzel oyuncu, Pera dizisinden bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacak. Bu rakam, dijital platformlarda yayınlanan yerli diziler için oldukça yüksek bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Afra Saraçoğlu’nun dizi dışında reklam alanında da büyük bir başarı elde ettiği biliniyor. Son olarak ünlü bir markayla yaptığı reklam anlaşmasından 35 milyon TL kazanan oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırmaya başladı. İstanbul ve Ege bölgesinde ev arayışında olan Saraçoğlu, yatırım hamleleriyle de adından söz ettiriyor.

Hem yeni projesi hem de kazancıyla magazin gündeminde geniş yer bulan Afra Saraçoğlu, 2025 yılına hem ekran hem ekonomi anlamında güçlü bir giriş yaptı.