SAHTE DİPLOMADAN SONRA YSK’YA SIZMA İDDİASI!

ORGANİZE VERİ HIRSIZLIĞI ŞEBEKESİ YARGIDA
Sahte diploma skandalının ardından Türkiye’yi sarsan yeni iddia, organize veri hırsızlığı şebekesinin YSK sistemlerine sızdığı yönünde. T24’te yayımlanan haberde, gazeteci Çiğdem Toker, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yer alan ifadeleri kamuoyuyla paylaştı. MİT’in müşteki olduğu dosyada, “Hackerdede” lakaplı Muhammet Eşitmez’in itirafları dikkat çekti.
SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Eşitmez’in, 2009 ve 2015 yıllarında YSK bilgisayarlarına sızıldığını öne sürdüğü ifadesi, seçim güvenliği açısından ciddi endişelere yol açtı. Toker, “Bu sızmanın ne anlama geldiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz değil mi?” diyerek kamuoyunu uyardı.