  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. SAHTE DİPLOMADAN SONRA YSK’YA SIZMA İDDİASI!

SAHTE DİPLOMADAN SONRA YSK’YA SIZMA İDDİASI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ORGANİZE VERİ HIRSIZLIĞI ŞEBEKESİ YARGIDA

Sahte diploma skandalının ardından Türkiye’yi sarsan yeni iddia, organize veri hırsızlığı şebekesinin YSK sistemlerine sızdığı yönünde. T24’te yayımlanan haberde, gazeteci Çiğdem Toker, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yer alan ifadeleri kamuoyuyla paylaştı. MİT’in müşteki olduğu dosyada, “Hackerdede” lakaplı Muhammet Eşitmez’in itirafları dikkat çekti.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Eşitmez’in, 2009 ve 2015 yıllarında YSK bilgisayarlarına sızıldığını öne sürdüğü ifadesi, seçim güvenliği açısından ciddi endişelere yol açtı. Toker, “Bu sızmanın ne anlama geldiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz değil mi?” diyerek kamuoyunu uyardı.

SAHTE DİPLOMADAN SONRA YSK’YA SIZMA İDDİASI!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp