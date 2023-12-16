AA foto muhabiri Haruf’u darp eden İsrail polisleri açığa alındı

Polis tarafından yapılan açıklamada “Sınır Polisi Komutanlığı bu memurların davranışlarının teşkilatın değerleriyle bağdaşmadığını düşünmektedir” denildi.
Doğu Kudüs’te görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf dün görevi başında İsrail güçleri tarafından darp edilmişti. İsrail polisi, Haruf’u darp eden polislerin açığa alındığını duyurdu.
İsrail polisi, memurların açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını duyururken yaptığı açıklamada, “Sınır Polisi Komutanlığı bu memurların davranışlarının teşkilatın değerleriyle bağdaşmadığını düşünmektedir” dedi.
İsrail güçleri, 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına kısıtlama getiriyor. Kısıtlama nedeniyle Mescid-i Aksa yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi yakınlarında toplanarak namaz kılmak isteyen bir grup Filistinliye yönelik İsrail polisi müdahalesinde yaşanan olayda AA foto muhabiri Haruf, ağır şekilde darp edilmişti.