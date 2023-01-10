Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hamile kalması mucizeydi

Hamile kalması mucizeydi
2 views
10 Ocak 2023 - 11:45

Daha birkaç gün önce hayatının en mutlu haberini sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Hayranları daha bunun heyecanını yaşarken bu kez iki gözü iki çeşme ağladığı videolarıyla yürekleri ağıza getirdi. Bununla da yetinmeyip cep telefonu kamerası karşısında midesinde ne varsa istifra etti sonra da ağlayarak “Ne kadar hasta hissettiğimi size anlatamam” dedi.

EN BÜYÜK HAYALİYDİ
Bütün bunları yapan kişi. sadece 13 ay önce düşük yapıp bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kaldığını açıklayan ünlü şarkıcı Jessie J. 34 yaşındaki şarkıcı, geçen cuma günü Instagram hesabında giderek büyüyen karnının fotoğraflarını paylaşmış ve tekrar hamile olduğunu açıklamıştı. Bir bebek dünyaya getirmenin, daha ilk gençlik yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu anlatan Jessie J, bu kez de hamileliğin zorluklarını bazı takipçilerini korkutacak şekilde gözler önüne serdi.

 

Hamile kalması mucizeydi: Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam

 

YÜKSEK SESLE AĞLADI
Tam adı Jessica Ellen Cornish olan ünlü şarkıcı, paylaşımında takipçilerine “Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam” diye seslendi. Makyajsız ve yorgun yüzüyle dikkat çeken Jessie J. midesindeki bütün yiyecekleri bir torbaya istifra ettiği anları paylaşmaktan da çekinmedi. Ama onun hamileliğinin ne kadar zor geçtiğini gözler önüne seren bu paylaşımıkadarla sınırlı kalmadı. Jessie J. yatağa uzanıp yüksek sesle ağladığı onları da takipçilerinden saklamadı.

Jessie J’nin bu paylaşımı neden yaptığı ise takipçileri arasında merak konusu oldu. Çünkü ünlü şarkıcı paylaşımlarının bir noktasında böyle tuhaf görüntüler paylaşan sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili bir şaka da yaptı. Jessie J’nin bütün bunları hamileliğin güzel olmasının yanı sıra bazı zorluklar yaşandığını da ifade etmek için yaptığı düşünülüyor.

 

Hamile kalması mucizeydi: Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam

HEMCİNSLERİNDEN MESAJ YAĞDI
Jessie J’nin bu tuhaf paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi ikinci bebekte, hamileliğin daha kolay geçtiğini söylerken bir diğeri de “Seni anlıyorum. İnsan bitkin düşüyor. Ah! Benim hatıralarım. Ama çok mükemmel bir durum” diye yorum yaptı. Jessie J’nin birçok kadın takipçisi, kendi hamileliklerinde de bu tür zorluklar yaşadıklarını ifade etti. İlerleyen aylarda bütün bunların sona ereceği müjdesini verenler de oldu.Görüntülerden Jessie J’nin, bazı hamilelerde hayatı etkileyecek kadar yoğun olarak varlığını hissettiren “sabah hastalığı” belirtileri gösterdiği belli oluyor. Bu durum, bazen anne adayının hastanede tedavi edilmesini gerektirecek kadar ağır olurken yine de Jessie J için böylesine uç noktada bir durum olmadığı görülüyor.

 

Hamile kalması mucizeydi: Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam

 

MUCİZE GİBİ HAMİLELİK
Jessie J, geçen cuma günü bir bebek beklediği haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Üstelik bu durum onun için çok hoş bir sürpriz oldu. Çünkü 13 ay önce yaşadığı düşük olayından sonda doktorlar ona hamile kalmasının mümkün olmadığını söylemişti. Ama görünüşe göre bir tür mucize gerçekleşti ve ünlü şarkıcı hamile kaldı.

İlk hamileliği düşükle sonuçlandıktan sonra kendini acıya boğulmuş hissettiğini söyleyen Jessie J, anne olmanın 16 yaşından bu yana en büyük hayali olduğunu bir röportajında söylemişti. Jesse J, o yıllarda kaleme aldığı bir yazıda “30 yaşına kadar yapmak istediği şeyler arasında bir bebeğe de yer vermişti. Fakat şarkıcı, yaşadığı talihsiz olayın ardından bu hayalini 4 yıl sonra gerçekleştirebildi. Bu arada bebeğin babasının, geçen yılın mart ayından bu yana birlikte olduğu basketbolcu Chanan Colman olduğunu da ekleyelim.

 

Hamile kalması mucizeydi: Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam

 

‘BU GERÇEĞİ KOLAYCA KAVRAYAMADI’
Jessie J, takipçilerinden kendisine gelen tebrik mesajlarına duygu yüklü satırlarla yanıt verdi. Kendisine yönelen sevgi ve desteğe teşekkür eden Jessie J, yine de bir bebek sahibi olabilmek için çabalayan kadınları ve erkekleri düşünmeden edemediğini anlattı. “Asla hamile kalamayacağım söylendikten sonra masanın bu tarafında olmak yani hamile kalmak bana kendimi tuhaf hissettiriyor” diye yazdı.

Yaşadığı olumsuz dönemin ardından bu kadar kısa sürede hamile kaldığını öğrendiğinde bu gerçeği kolay sindiremediğini ifade eden Jessie J, o yüzden haberi paylaşmak için biraz zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

 

Hamile kalması mucizeydi: Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam

BU SÜRECİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR
Hamile olduğunu öğrendiği ilk dönemde 13 ay önceki düşük deneyimi yüzünden tedirgin hissettiğini söyleyen şarkıcı sonra da her şeyin yolunda gitmesini umarak bütün bu endişelere gözlerini kapattığını ekledi. Bu noktadan sonra hayatının bu deneyeminin keyfini çıkarmak için kendine izin verdiğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nilperi Şahinkaya: Ailem evlenmemi istemiyorNilperi Şahinkaya: Ailem evlenmemi istemiyor
Didem Soydan, kürklü pozlarıyla olay olduDidem Soydan, kürklü pozlarıyla olay oldu
Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattıPrens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı
Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen acı itirafÜnlü oyuncudan yıllar sonra gelen acı itiraf
Müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti!Müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlüler stil danışmanlarına ayda 120 bin TL veriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nilperi Şahinkaya: Ailem evlenmemi istemiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan, kürklü pozlarıyla olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamile kalması mucizeydi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen acı itiraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere’de büyük hüsran…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman basınından çarpıcı Türkiye analizi…
SON DAKİKA HABERLERİ
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !