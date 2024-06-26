Afra Saraçoğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen 26 yaşındaki ünlü oyuncu İspanya tatilinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Saraçoğlu’nun “İspanya her zaman iyi bir fikir” notuyla paylaştığı bikinili pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Ünlü oyuncunun pembe çiçekli bikinisiyle verdiği pozlara “Harika”, “Maşallah” ve “Elemtere fiş kem gözlere şiş” gibi pek çok yorum yapıldı.