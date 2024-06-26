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Afra Saraçoğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Afra Saraçoğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Haziran 2024 - 16:32

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen 26 yaşındaki ünlü oyuncu İspanya tatilinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Saraçoğlu’nun “İspanya her zaman iyi bir fikir” notuyla paylaştığı bikinili pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Ünlü oyuncunun pembe çiçekli bikinisiyle verdiği pozlara “Harika”“Maşallah” ve “Elemtere fiş kem gözlere şiş” gibi pek çok yorum yapıldı.

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