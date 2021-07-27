HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Çaycı Hüseyin’e Hacker Şoku

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Çaycı Hüseyin’e Hacker Şoku
12 views
27 Temmuz 2021 - 10:27
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalara kazınan Alparslan Özmol’un sosyal medya hesabı çalındı.

Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol'a Hacker Şoku!
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalarda yer edinen Alparslan Özmol’un sosyal medya hesabı çalındı. Ünlü oyuncu, hacker kurbanı olurken soluğu emniyette aldı alarak şikayette bulundu.

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile adından söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’un sosyal medya ile başı dertte. Hakkında sık sık öldüğü yönünde haberler çıkan ve Twitter’da trend listesine giren Alpaslan Özmol şimdide hacker kurbanı oldu.

Instagram’da 40 binden fazla takipçisi olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’un hesabı çalındı. Ünlü oyuncunun hesabından hackerler takipçilerine mesaj gönderirken bahis sitesi linki verdi. Özmol, hesabının çalınmasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”
Erdoğan’ın Rize’de Vatandaşa Fırlattığı Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!Erdoğan’ın Rize’de Vatandaşa Fırlattığı Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a ‘Taliban’ Çıkışı!Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a ‘Taliban’ Çıkışı!
Yılmaz Özdil’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çarpıcı SözlerYılmaz Özdil’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çarpıcı Sözler
Mansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç EdildiMansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç Edildi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Faşist Tartışması Sürüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Rize’de Vatandaşa Fırlattığı Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a ‘Taliban’ Çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çarpıcı Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç Edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ersan Şen’den Suriyeliler Hakkında Çarpıcı Uyarılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çaycı Hüseyin’e Hacker Şoku
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Behzat Ç. Hakkında Heyecanlandıran İddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eshta ”Türkiye’de Dans Etmeyi Bilmiyorlar”
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç EdildiTemmuz 27, 2021-10:42 am
Ersan Şen’den Suriyeliler Hakkında Çarpıcı UyarılarTemmuz 27, 2021-10:34 am
Çaycı Hüseyin’e Hacker ŞokuTemmuz 27, 2021-10:27 am
Behzat Ç. Hakkında Heyecanlandıran İddiaTemmuz 27, 2021-10:21 am
Eshta ”Türkiye’de Dans Etmeyi Bilmiyorlar”Temmuz 27, 2021-10:03 am
Ece Sükan Tatilde !Temmuz 27, 2021-9:51 am
Gençlere Taş ÇıkarttıTemmuz 27, 2021-9:44 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.