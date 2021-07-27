Çaycı Hüseyin’e Hacker Şoku

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalara kazınan Alparslan Özmol’un sosyal medya hesabı çalındı.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalarda yer edinen Alparslan Özmol’un sosyal medya hesabı çalındı. Ünlü oyuncu, hacker kurbanı olurken soluğu emniyette aldı alarak şikayette bulundu.

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile adından söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’un sosyal medya ile başı dertte. Hakkında sık sık öldüğü yönünde haberler çıkan ve Twitter’da trend listesine giren Alpaslan Özmol şimdide hacker kurbanı oldu.

Instagram’da 40 binden fazla takipçisi olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’un hesabı çalındı. Ünlü oyuncunun hesabından hackerler takipçilerine mesaj gönderirken bahis sitesi linki verdi. Özmol, hesabının çalınmasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu.