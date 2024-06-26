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Serenay Sarıkaya aşka geldi!

Serenay Sarıkaya aşka geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Haziran 2024 - 16:30

Serenay Sarıkaya, dün akşam Harbiye’de sahne alan şarkıcı sevgilisi Mert Demir’i yalnız bırakmadı.

Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz devam ediyor.

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Dün akşam ilk kez Harbiye’de sahne alan Mert Demir’e en büyük destek Serenay Sarıkaya’dan geldi.

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Sevgilisinin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giyerek konsere gelen Sarıkaya, konseri arkadaşları ve Mert Demir’in annesi ile beraber izledi.

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Mert Demir, şarkılarını seslendirirken bir an olsun yerinde durmayan Serenay Sarıkaya enerjisiyle dikkat çekti.

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Konserin bitmesinin ardından Sarıkaya, Mert Demir’i öptüğü kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde dudak dudağa da görüntülenmişti.

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