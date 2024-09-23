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AFAD’dan 2 il için turuncu, 5 il için sarı kodlu sağanak uyarısı

AFAD’dan 2 il için turuncu, 5 il için sarı kodlu sağanak uyarısı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Eylül 2024 - 14:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2 il için turuncu 5 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan ve yapılan değerlendirmelere göre Bartın ve Zonguldak için turuncu, ayrıca Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kodlu yağış uyarısı verildi.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu, Bolu ve Karabük’ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

“VATANDAŞLARIMIZ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLMALI”

AFAD’ın yaptığı paylaşımda, ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Turuncu kod uyarısı yapılan illerin Vali ve Kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak için turuncu uyarı vermesinin ardından Zonguldak Valiliği de il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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