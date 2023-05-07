Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AFAD’da 21 yeni atama

AFAD’da 21 yeni atama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
07 Mayıs 2023 - 14:12
Depremde eleştirilerin odağında olan Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nda (AFAD) 21 yeni atama yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UAEA, tahliyelerin sürdüğü Zaporijya Nükleer Santrali’nin yaratabileceği tehlikeler konusunda uyardıUAEA, tahliyelerin sürdüğü Zaporijya Nükleer Santrali’nin yaratabileceği tehlikeler konusunda uyardı
Şarkımı dinlerken 25 bin TL ceza yedimŞarkımı dinlerken 25 bin TL ceza yedim
Yargı’da büyük heyecan… 3. sezonu bekleyin!Yargı’da büyük heyecan… 3. sezonu bekleyin!
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı! Her ilişki yorulur…Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı! Her ilişki yorulur…
Kılıçdaroğlu’nun mitinginde atılan slogana kızıp MHP’ye katıldılarKılıçdaroğlu’nun mitinginde atılan slogana kızıp MHP’ye katıldılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ASELSAN, “Şekil Değiştiren İHA”yı uçurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UAEA, tahliyelerin sürdüğü Zaporijya Nükleer Santrali’nin yaratabileceği tehlikeler konusunda uyardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galaxy S23 için yeni kamera güncellemesi yolda: Kaldırılan özellik geri geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkımı dinlerken 25 bin TL ceza yedim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargı’da büyük heyecan… 3. sezonu bekleyin!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı iki gün düğün yaptı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı! Her ilişki yorulur…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AFAD’da 21 yeni atama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’nun mitinginde atılan slogana kızıp MHP’ye katıldılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadir Çöpdemir’den eski sevgilisine: Elinde maymun olmaya razıyım
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !