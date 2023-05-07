Kılıçdaroğlu’nun mitinginde atılan slogana kızıp MHP’ye katıldılar

Denizli’de, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van’da düzenlenen mitinginde atılan “Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan” sloganına tepki gösteren CHP ve İYİ Parti üyesi 324 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.