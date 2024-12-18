ADRIANA LIMA VE ANDRE LEMMERS EVLENDİ: “RESMİ OLARAK BAYAN LIMA LEMMERS”

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, sevgilisi Andre Lemmers ile evlendiğini duyurdu. Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Resmi olarak Bayan Lima Lemmers” ifadesini kullandı.

Sosyal Medyadan Duyurdu

43 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çöl veya kumsal benzeri bir mekânda çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta, Lima ve Lemmers el ele tutuşurken, Lima’nın parmağındaki tek taş yüzük dikkat çekti. Lima, bu fotoğrafın altına “Resmi olarak Bayan Lima Lemmers” notunu ekleyerek evlilik haberini takipçileriyle paylaştı.

İki Yıllık Birliktelik ve Ortak Çocuk

Adriana Lima ve film yapımcısı Andre Lemmers, 2021 yılından bu yana birlikteydi. Çiftin birlikteliğinden, iki yıl önce bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Lima’nın, önceki evliliğinden de iki kız çocuğu bulunuyor.

Adriana Lima Kimdir?

Adriana Lima, 1981 doğumlu Brezilyalı bir model ve aktris. En çok Victoria’s Secret modeli olarak tanınan Lima, markanın en uzun süre görev yapan modeli olarak biliniyor. Modellik kariyerinin yanı sıra çeşitli televizyon programları ve filmlerde de yer aldı.

Andre Lemmers Kimdir?

Andre Lemmers, film yapımcısı olarak tanınan bir isimdir. Lemmers, özellikle 2021 yılından bu yana Adriana Lima ile olan ilişkisiyle gündeme gelmiştir.

Sonuç

Adriana Lima ve Andre Lemmers’ın evliliği, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Çiftin mutluluğu, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerine yansıdı. Lima’nın “Bayan Lima Lemmers” ifadesi, yeni soyadını benimsediğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com