NURGÜL YEŞİLÇAY EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra yeni projesi “Ömür Usta” ile televizyonlara geri dönüyor. 2026 yılında NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi, Yeşilçay’ın hayranlarını heyecanlandırdı.

DİZİNİN KONUSU

Dizide, genç yaşta evlendirilen eşinin ortadan kaybolmasının ardından üç çocuğu, bir torunu ve kayınvalidesine hem boyacılık hem de tamircilik yaparak bakan güçlü bir kadının hayatı anlatılacak. Hikaye, karakterin ailesi için verdiği mücadeleyi ve hayata tutunuşunu ekranlara taşıyacak.

YAPIM EKİBİ

Dizinin yönetmenliğini Hilal Saral, senaryosunu ise Çağla Kızılelma üstleniyor. Deneyimli ekip, güçlü dramatik anlatımı ve karakter derinliği ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

HAYRANLARIN HEYECANI

Yeşilçay’ın televizyonlara dönüşü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçiler, güçlü kadın karakteri canlandıracak olan oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor.