Adil Öksüz’ü kaçıran kişi sağ kol çıktı: Tehdit ve şantaj detayı…

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız’la ilgili yeni detaylar belli oluyor. 8 yıllık firarının ardından yakalanan “Bahadır-Oğuz-Cahit” kod isimlerini kullanan Cihat Yıldız’ın FETÖ’nün tepe yöneticisi Mustafa Özcan’ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en önemli FETÖ operasyonlarından bir tanesine imza attı. Beylikdüzü’nde trafik kontrolü yapan ekipler bir araçtan şüphelendi.

Araç sahibi iki kişiyi indirip kaçtı. İndirilen iki kişiden bir tanesi FETÖ’nün güncel yapılanmasında yer alan aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi ‘Namık’ kod adlı TSK Türkiye imamı Adil Öksüz’ü İstanbul Üsküdar’da sakladıktan sonra firarına yardım eden Cihat Yıldız olduğu ortaya çıktı.

Araçtan indirilen Yıldız ve Ahmet Hızal isimli mahrem imamlar gözaltına alınıp tutuklandı. Araç sahibi de FETÖ’den ihraç edilen eski binbaşı Adem Bora da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

GÜLEN’İN GÖLGESİ MUSTAFA ÖZCAN’IN SAĞ KOLU

Sabah’ın haberine göre; operasyonda yakalanan kilit isim Cihat Yıldız’la ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre “Bahadır-Oğuz-Cahit” kod isimlerini kullanan Cihat Yıldız’ın Fetullahçı Terör Örgütü’nün iki numaralı ismi firari Mustafa Özcan’ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Yıldız’ın örgütte önemli bir konumda olmasına rağmen yurt dışına çıkmaması, FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanmasının sorumlusu veya yardımcısı olabileceğini gösteriyor.

ÖKSÜZ YAKALANINCA EKİBİNİ SEFERBER ETTİ

FETÖ’ye yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen Ümit Akdemir, Yıldız’la ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

Akdemir’in açıklamalarına göre, Mustafa Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Avrupa’da bulunuyordu. Darbe girişimi başarısız olunca Adil Öksüz’ü kaçırmak için ekibini seferber etti.

Darbe girişiminin olduğu gün karışıklıktan yararlanarak Ankara’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Öksüz’ün kaçırılması için İstanbul’da yine Özcan’a bağlı Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım görevlendirildi.

SAĞ KOLUNU FİRARLA İLGİLİ GÖREVLENDİRDİ

Yıldırım da İstanbul’da Öksüz’ü karşıladıktan sonra kendisini Mustafa Özcan’ın sağ kolu Cihat Yıldız’ın ekibine devretti.

Cihat Yıldız da Özcan’ın Balkan bölgesindeki ekibine teslim etmek üzere Adil Öksüz’ün kaçırılmasını organize etti.

Akdemir’in iddiasına göre Mustafa Özcan, Adil Öksüz’ün kaçırılmasını üstlendikten sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in darbe girişimindeki hatalarını Adil Öksüz’e anlattırarak video kaydına aldırdı.

Özcan, bu kayıtla FETÖ elebaşını ve ekibini tehdit ederek istihbarat örgütlerinin de desteğini arkasına aldı.

ÖNEMLİ POZİSYONDAYKEN YAKALANDI

Şuan FETÖ elebaşının sağlık problemlerinden dolayı örgütün en üst pozisyonunda bulunduğu iddia edilen Mustafa Özcan’ın sağ kolu Cihat Yıldız’ın yurt dışına çıkmadan İstanbul’da 8 yıllık firarının son bulmasının çok önemli olduğunu dile getiren Akdemir, “Örgütte önemli biri olmasına rağmen yurt dışına çıkmaması örgütün Türkiye sorumlusu veya yardımcısı olabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

TSK SORUMLUSUYKEN ÖZCAN’IN YARDIMCISIYDI

Cihat Yıldız’ın, Mustafa Özcan TSK’nın Hava Kuvvetleri’nden sorumlu mahrem sorumlusu olduğu süre zarfında Özcan’ın yardımcısı olduğunu dile getiren Akdemir, Yıldız’ın örgüt içi çatışmadan dolayı son olarak Hava Kuvvetleri’nden sorumlu mahrem sorumluluk pozisyonundan alınarak, örgütün Amasya İl İmamı olarak göreve getirildiğini söyledi.

HAVA KUVVETLERİ YAPILANMASINDAN

FETÖ’nün güncel yapılanmasında yer alan Cihat Yıldız, FETÖ’nün “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde Hava Harp Okulu Yapılanması’nda Genel Müdür (FETÖ içerisinde Abi, Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Doktor ve Ser Doktor görevlerindeki kişilerden sorumlu üst düzey sorumlu) konumunda görev yapıyordu.

Yıldız, aynı zamanda FETÖ’nün kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısıydı. Örgüt içinde “Bahadır-Oğuz-Cahit” kod isimlerini kullanıyordu. Firarda olduğu süre zarfında FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev aldı.

FİRARLARI ORGANİZE EDEN İSİM

Kapatılan Bank Asya’da da hesabı bulunan Yıldız’ın geçmişte FETÖ ile iltisaklı kurumlarda “Öğretmen” olarak çalıştığı belirlendi.

GÜLEN’İN ÖRGÜT ÜZERİNDEKİ GÖLGESİ MUSTAFA ÖZCAN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan, örgütün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından “hususi hizmetler” kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.

GÜLEN’DEN SONRA EN ETKİLİ KİŞİ

“FETÖ çatı iddianamesi”nde Özcan’ın, Gülen’in ilk talebelerinden ve ondan sonra gelen ikici isim olduğu, mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Özcan’ın her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin yapıldığı örgütün tayin heyetinde bulunduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi:

“Gülen’in operasyon ekibi içerisinde yer aldığı, son olarak ‘Türkiye imamı-örgütün ikinci adamı’ olarak faaliyet gösterdiği, örgütün elindeki ekonomik kaynakların yönetiminden sorumlu olduğu, toplanan paranın harcanması, değerlendirilmesi, nemalandırılması, kullanılacağı yerlerin belirlenmesi işlerini idare ettiği, Gülen’den sonra örgütte en etkili en üst yönetici olduğu anlaşılmaktadır.”

Türkiye’nin farklı illerinde hakkında soruşturma açılan firari Mustafa Özcan hakkında, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” ve “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.