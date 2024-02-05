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Trump’tan dikkat çeken Kasım Süleymani açıklaması

Trump’tan dikkat çeken Kasım Süleymani açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Şubat 2024 - 10:18

Eski ABD Başkanı Trump, “Netanyahu, Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı son anda vazgeçti” iddiasında bulundu.

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