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Melek Mosso’ya Ahmet Hakan’dan sert çıkış: Riyakârlığın, samimiyetsizliğin, ayrımcılığın daniskası

Melek Mosso’ya Ahmet Hakan’dan sert çıkış: Riyakârlığın, samimiyetsizliğin, ayrımcılığın daniskası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2023 - 16:19

Ahmet Hakan, seçim döneminde yapılan bir sokak röportajında oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğini söyleyen kadına küfür eden bir başka kadının kıyafetini giyerek “Seçim kombinim hazır” diyen şarkıcı Melek Mosso’ya tepki gösterdi.

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