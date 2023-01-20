KİVANÇ KORKUTTU

Kıvanç Tatlıtuğ’un birkaç gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Yakında izleyivciyle buluşacak, Ay Yapım imzalı Aile dizisi merakla beklenirken, Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni kareler geldi. Fotoğrafları görenler “Kıvanç ile Serenay ne kadar yakışmış” demeden edemedi.