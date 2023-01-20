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KİVANÇ KORKUTTU

KİVANÇ KORKUTTU
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20 Ocak 2023 - 15:14

Kıvanç Tatlıtuğ’un birkaç gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 1

Kıvanç Tatlıtuğ’un gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu öğrenildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 2

“Aile” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla başrol oynayan ünlü oyuncu bugün kendisini iyi hissedince sete gitti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 3

Ancak Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 4

Kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 5

Yakında izleyivciyle buluşacak, Ay Yapım imzalı Aile dizisi merakla beklenirken, Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni kareler geldi. Fotoğrafları görenler “Kıvanç ile Serenay ne kadar yakışmış” demeden edemedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 6

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisinden yeni kareler geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 7

Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 8

Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da ‘Devin’ karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden ‘Soykanlar’ın başındaki ‘Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog ‘Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 9

Çekimleri son sürat devam eden diziden ilk kareler paylaşıldı

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 10

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 11

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 12

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 13

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 14

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu dizi seti apar topar iptal edildi - Sayfa 15

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