Aşı Karşıtlarının Mitingine İsyan Etti !

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Maltepe’de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

1 Mayıs ve 8 Mart gibi günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında eylem ve gösterilerin yasaklandığı hatırlatan Altaylı, ”Yılların İşçi Bayramı’na, Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok ama aşı karşıtı mitinge izin var” ifadelerini kullandı.

Altaylı ayrıca ”Benim ricam ise PCR pozitif olanların bu mitinge mutlaka katılmalarıdır” diye yazdı.

İşte Fatih Altaylı’nın bugünkü yazısı:

”1 Mayıs 2021.

Türkiye genelinde tespit edilen COVID 19 vaka sayısı 28 bin.

O gün Emek ve Dayanışma Günü ya da İşçi Bayramı’nı kutlamak isteyenlere Corona tedbirleri nedeni ile izin verilmedi.

Biraz daha geri gidelim.

8 Mart 2021.

Türkiye genelinde tespit edilen o günkü COVID 19 vaka sayısı 11 bin.

O gün Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak isteyen kadın derneklerine COVID 19 tedbirleri nedeniyle izin verilmedi.

9 Eylül 2021.

Türkiye genelinde tespit edilen COVID 19 vaka sayısı 24 bin. Üstelik çok daha bulaşıcı olduğu söylenilen Mu varyantına bir gün önce Bakan Koca dikkat çekmiş.

Aynı gün İstanbul Valiliği, Maltepe’de yapılacak “aşı karşıtı mitinge” izin verdi.

Sabah akşam devletin sağlık alanındaki en üst otoritesi olan Bakan çıkıp “Aşı olun başka türlü mücadele edemeyiz” diyor.

Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş, milyarlar harcamış aşı bulmuş getiriyor.

Cumhurbaşkanı keza aşı oluyor, aşı olduğunu yayınlatıyor, üçüncü dozu olduğunu açıklayan ilk kişi oluyor ve herkese aşı olun çağrısı yapıyor.

Televizyonlarda devletin onayı ve emri ile herkesi aşı olmaya davet eden kamu spotları yayınlanıyor.

Ve ülkenin en büyük kentinin valiliği, bir vali yardımcısının marifeti ile Aşı Karşıtı Mitinge izin veriyor.

Hem de salgının yeniden patlama yapmaya hazırlandığı, aşısızlara karşı türlü önlemin alındığı ve fazlasının gündemde olduğu bir dönemde.

Kimse bana bu iznin demokrasi, fikir özgürlüğü, zart zurt olarak verildiğini anlatmaya kalkmasın.

Yılların İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin yok.

Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok.

Ama aşı karşıtı mitinge izin var.

Bana hiç kimse bunu anlatamaz, açıklayamaz.

Burada ya devlet bizimle alay etmektedir.

Ya da bu izni veren her kimse devletle ve devletin sağlık politikasını yöneten Bakan’la.

Uygun seçeneği siz belirleyebilirsiniz.

Benim ricam ise PCR pozitif olanların bu mitinge mutlaka katılmalarıdır.”