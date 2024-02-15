İş Bankası Genel Müdürü’nden iktidara kredi kartı çıkışı

Aran, İş Bankası’nın 2023 bilançosuna ilişkin olarak “2024 yılına çok güçlü bir serbest karşılık ayırarak girdik. Özkaynak kârlılığımızı 2023 yılı gibi zor bir yılda yüzde 38,6’ya çıkardık” dedi.

Ayrıca Aran, zorunlu karşılıklara faiz alındığı için şimdi bankaların biraz daha fazla faiz vereceğini dile getirdi.

Hakan Aran, 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredileriyle 20 bin liraya kadar olan kredi kartı limit ve harcamaları tüm bu tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi.

Aran, ihtiyaç kredilerine ve kredi kartlarına bir kısıt getirilecekse bu ancak yüksek limitli olan ve lüks tüketime dönük olan harcamaları engelleyecek tedbirler olmalı gerektiğini, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde düşük limitli olanlarla yüksek limitli olanları ayırarak bir düzenleme yapmanın sağlıklı olacağını söyledi.

İlk dokuz aylık süreçte sıkı para politikasının devam etmesini öngördüklerini söyleyen Aran, yılın son çeyreğinde Merkez Bankası enflasyon hedefini tutturacağını gördüğü zaman faiz indirimi gündeme gelebileceğini söyledi.