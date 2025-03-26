ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN TUTUKLU GAZETECİLER AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda yalnızca işlerini yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gazetecilerle ilgili gelen soruya, “Durumlarına bakalım, araştıralım” şeklinde yanıt verdi.

“EYLEME KATILAN GAZETECİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILACAK”

Bakan Tunç, kamuoyunda tepki çeken tutuklu gazeteciler hakkında şunları söyledi:

“Toplumu bilgilendirmek için görev yapan gazetecilerle ilgili olarak duruma bakacağız. Ancak eylemlere veya provokasyonlara karışmışlarsa bu da doğru değil. Kimsenin sadece gazeteci olduğu için tutuklanması söz konusu olamaz ama detaylı inceleme yapılmalı.”

Tunç’un açıklaması, medya ve ifade özgürlüğü konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRISINA SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı şirketleri hedef göstererek yaptığı boykot çağrısına da değinen Tunç, bu yaklaşımı “yanlış bir politika” olarak nitelendirdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin şirketlerinin tek tek sayılarak boykot edilmesi çağrısı yapmak doğru değil. Bu, ekonomiyi ve birlik duygusunu zedeler. Bu tür çağrılardan vazgeçilmesi gerekir.”

ÖCALAN AİLESİNDEN İMRALI ZİYARETİ İÇİN BAŞVURU

Bakan Tunç’un açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında oldu. Öcalan’ın ailesinin, İmralı Cezaevi’nde görüşme yapmak üzere Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunduğunu söyleyen Tunç, başvurunun değerlendirildiğini belirtti.

“Hükümlülerin kanuni hakları çerçevesinde bu başvuru değerlendiriliyor. Daha önce de kardeşiyle görüşme gerçekleştirilmişti. Bu da aynı çerçevede ele alınacaktır.”

GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Gazetecilerin yalnızca görevlerini yaparken tutuklanmaları, basın meslek örgütleri ve muhalefet partilerinin sert tepkisine yol açtı. Uluslararası basın kuruluşları da Türkiye’de artan gazeteci tutuklamalarıyla ilgili endişelerini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net