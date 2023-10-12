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Kur Korumalı Mevduat’ta rekor düşüş!

Kur Korumalı Mevduat’ta rekor düşüş!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ekim 2023 - 16:34
Kur korumalı mevduatlardaki (KKM) düşüş yedi haftasında. BDDK verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,5 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti.

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