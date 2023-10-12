Kur Korumalı Mevduat’ta rekor düşüş!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.
Buna göre, kur korumalı mevduatlarda 6 Ekim haftası itibarıyla 74,5 milyar TL düşüş kaydedildi. Bu, haftalık bazda kaydedilen rekor düşüş olarak öne çıktı.
Kur korumalı mevduatların büyüklüğü ise 3,3 trilyon TL’den 3,2 trilyon TL’ye geriledi.
DÜŞÜŞ YEDİNCİ HAFTASINDA
Böylelikle kur korumalı mevduat miktarındaki düşüş yedinci haftasına taşınmış oldu.
Merkez Bankası’ndan (TCMB) iki hafta önce yeni bir KKM adımı gelmiş; TCMB, Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmıştı.
KKM’de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi ise TCMB’nin son toplantısında 500 baz puan artışla yüzde 30’a yükseltilmişti.
Böylece, bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açılmıştı.
ŞİMŞEK ‘KADEMELİ ÇIKIŞ OLACAK’ DEMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 11 Eylül’de yaptığı bir açıklamasında KKM ile ilgili kademeli çıkış mesajı vermişti.
Şimşek şöyle demişti:
“Kur korumalı mevduat konusunda çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum. Bizim önceliğimiz programı uygulamak. Önceliğimiz rezerv biriktirmek.
Biz bunları başardığımız ölçüde, KKM’den çıkış stratejimizi uygulayacağız. Var mı stratejimiz, var. Bunu da kademeli olarak gerçekleştireceğiz.”