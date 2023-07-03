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Ünlü sporcu Jo Lindner 30 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü sporcu Jo Lindner 30 yaşında hayatını kaybetti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Temmuz 2023 - 11:26
Sosyal medyada 8 milyondan fazla takipçisi olan ünlü sporcu Jo Lindner henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetti. Sosyal medyada ‘Joesthetics’ olarak tanınan Alman fitness gurusunun ölümü spor camiasında şok etkisi yarattı.

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